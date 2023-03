Ralph Boschung conquista la Sprint Race di F2 in Bahrain, prima vittoria in carriera dopo 96 gare. Sul podio con lo svizzero della Campos anche il norvegese Hauger e il francese Martins. Domenica la Feature Race, tutto in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Archiviata la prova di forza da parte di Théo Pourchaire (ART), già vicecampione della categoria e autore della prima pole position della stagione 2023, la F2 si è schierata a Sakhir per la Gara Sprint del week-end del Bahrain, invertendo come da regolamento le prime dieci posizioni in qualifica e presentando in prima fila sulla griglia di partenza lo svizzero Boschung (Campos) e il ceco Stanek (Trident). Allo spegnimento dei semafori è subito bagarre per la conquista delle posizioni di vertice già nelle prime curve.

E’ Boschung a partire forte, dietro spingono A. Leclerc e Iwasa. Eccellente partenza di Martins, rookie e vincitore dello scorso campionato di F3. Perde posizioni Stanek, risale il gruppo Pourchaire. In tre giri Pourchaire guadagna la quinta posizione. Hadjar e A. Leclerc ricevono uno stop and go di 10” per infrazioni in procedura di partenza. I due rientrano a scontare la penalità nel corso del 7 giro. Decima tornata: Martins e Iwasa duellano e favoriscono la fuga solitaria di Boschung e il ritorno alle loro spalle di Pourchaire. Nel corso del tredicesimo giro Iwasa e Martins si danno battaglia e prova ad approfittarne Pourchaire. Si unisce al quartetto anche Daruvala. Nel frattempo Boschung è davanti con 3”7 su Martins. Terzo è Hauger. Ai piedi del podio lottano Iwasa, Pourchaire e Daruvala. Al 21° giro Hauger prende Martins e attacca la seconda posizione, guadagnandola al primo assalto.