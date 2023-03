Piccolo allarme affidabilità per la SF-23 di Leclerc che, a poche ore dal via della prima gara stagionale in Bahrain, sostituisce batteria e centralina. Non c'è penalità e scatterà regolarmente dal terzo posto in griglia, ma nel corso del campionato se ne possono usare solo due. Cambia anche la centralina sulla monoposto di Maranello. Qui i comunicati della FIA. Il GP alle 16 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

