La straordinaria gara di Alonso in Bahrain, chiusa al terzo posto, è impreziosita da una gemma: il sorpasso su Lewis Hamilton con cui lo spagnolo ha passato la Mercedes del sette volte campione del mondo. Una manovra da fenomeno! Guarda il video. Guarda il video. Il Mondiale torna tra due settimane in Arabia: tutto live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS