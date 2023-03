Fernando Alonso chiude sul podio dopo uno straordinario GP del Bahrain, trascinato anche da un'Aston Martin molto competitiva: "Fantastico inizio di stagione per il team. Weekend grandioso. Concludere sul podio alla prima gara dell’anno è straordinario. Il lavoro fatto durante l’inverno è stato incredibile. Abbiamo la seconda macchina migliore al primo weekend di gara, è davvero pazzesco". Il Mondiale torna tra due settimane in Arabia: tutto live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

