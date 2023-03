Fernando Alonso, terzo in Bahrain, si guadagna il titolo di Mvp del primo Gran Premio dell'anno. Lo spagnolo è stato autore di un sorpasso in un punto incredibile, ma se Leclerc fosse arrivato alla fine della gara, il miglior pilota sarebbe stato lui. Guarda il video. Il Mondiale torna tra due settimane in Arabia: tutto live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS