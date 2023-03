Carlos Sainz analizza il quarto posto del GP del Bahrain, dopo aver visto il podio sfumare nella lotta con Alonso: "Non siamo sorpresi, sapevamo che su questo circuito Aston Martin fosse più veloce di noi. Il degrado delle gomme è un problema da migliorare". Il Mondiale torna tra due settimane in Arabia: tutto live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Carlos Sainz ha chiuso al 4° posto a Sakhir, nel GP che ha aperto il Mondiale. Lo spagnolo ha provato a lottare per il podio, ma nel finale di gara ha pagato l'alto degrado delle gomme da parte della Ferrari in Bahrain.

"Non sono sorpreso, Aston Martin in gara era più veloce"

"Non sono sorpreso, avevo visto il passo venerdì e sapevo di pagarlo dopo 57 giri. Vedendo Aston Martin, si capisce che in questo circuito loro vanno meglio. Appena ho spinto per difendermi, ho rischiato di perdere anche il 4° posto. E' un punto debole da migliorare quello del degrado. In gara gli altri possono spingere di più, noi dobbiamo tenere d'occhio il degrado posteriore. Bisogna migliorare perchè in gara non abbiamo tanto margine".