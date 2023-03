Frederic Vasseur commenta il ritiro di Leclerc in Bahrain e la difficile gara della Ferrari: "Abbiamo il quadro più chiaro, mi precoccupa il problema di affidabilità. Charles ha avuto un problema inaspettato, è stato uno choc. Dobbiamo lottare contro il degrado delle gomme in gara". Il Mondiale torna tra due settimane in Arabia: tutto live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS