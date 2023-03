Max Verstappen gongola dopo la sua prima vittoria in carriera in Bahrain: "Finalmente ho vinto anche qui, ho pensato di gestire le gomme. La macchina è competitiva, possiamo lottare per vincere ovunque". Perez, secondo al traguardo: "Stagione lunga, voglio provare a sfidare Max". Il Mondiale torna tra due settimane in Arabia: tutto live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

"Gestito le gomme, contento di aver vinto anche in Bahrain"

"Primo stint molto buono, lì ho creato il vantaggio. Dopo ho solo gestito le gomme, non puoi mai sapere cosa può succedere alla fine della gara. Volevo solo avere le gomme giuste e in buone condizioni alla fine. Sono contento di aver finalmente vinto anche qui, in Bahrain. Problemi in gara? Niente di che, solo piccole cose da perfezionare. Gedda? Abbiamo buon pacchetto, poi dipenderà di gara in gara, ma con questa macchina possiamo lottare ovunque. Un grande grazie al team per il lavoro che hanno fatto in inverno, dandoci una grande macchina".