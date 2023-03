Grande e sfortunato l'italiano Minì che chiude la sua gara all'ottavo posto dopo aver conquistato la pole position. La Feature Race è del brasiliano Bortoleto (primo leader del campionato con 25 punti), che taglia il traguardo davanti all'altra Trident di Goethe e alla Prema di Beganovic. La Formula 3 tornerà in pista a Melbourne il 31 marzo, per il debutto assoluto in Australia della categoria F1, LE ULTIME NEWS DAL BAHRAIN Condividi

Gabriel Bortoleto del team Trident fa sua la prima Feature Race della stagione di Formula 3. Il pilota ha chiuso davanti al tedesco Goethe (Trident) e allo svedese Beganovic (Prema). Ottavo posto per l'italiano Gabriele Minì, che aveva conquistato la pole position. Ieri l’iberico Pepe Martì ha dato il la a un fantastico venerdì per il team Campos, vincendo la Gara Sprint e precedendo di qualche ora la vittoria dell’altro alfiere della squadra spagnola, lo svizzero Ralph Boschung, primo nella gara più corta della F2, che ha completato l’avvio della stagione 2023 delle categorie propedeutiche alla F1.

Il via con l'italiano Minì in pole Questa mattina, sul tracciato abrasivo -e che mette a dura prova i freni- del Sakhir, in programma l’atteso secondo round del week-end per la serie più giovane, con lo schieramento in griglia aderente all’effettivo risultato delle qualifiche del venerdì. In prima fila, dunque, il palermitano Gabriele Minì (su Hitech), autore di una straordinaria pole position, affiancato dal brasiliano Bortoleto (Trident).

Allo spegnimento dei semafori... Grande confusione in prima curva, dalla quale esce in testa Bortoleto, davanti a Saucy, Minì, Goethe e Fornaroli. Quarta tornata: Bortoleto allunga davanti, Minì ingaggia e vince un duello molto serrato con Saucy (ART). Foratura per Barter. Stop imprevisto anche per Edgar. Settimo giro: fermi Boya e Smith, a contatto. Bandiera gialla e poi Safety Car. Una buona opportunità per Minì per ricucire lo svantaggio di 3”4 dal leader, anche se sull’italiano pende una investigazione sulla procedura di partenza.

Partenza lanciata al nono giro Gruppo ricompattato e corsa neutralizzata a un terzo di gara. Partenza lanciata al nono giro. Minì penalizzato di 5” a fine corsa. Dopo tre curve Minì passa in testa. E inizia la propria lotta contro il cronometro. Al 14° passaggio Minì ha poco meno di un secondo di vantaggio su Bortoleto, ma più di 4” sul terzo, Goethe (Trident), che ha intanto scavalcato Saucy. A quattro giri dal termine, Minì ha costruito il proprio vantaggio in maniera tale da assicurarsi il podio alle spalle delle due Trident, ma la corsa non è ancora finita.

La doppietta Trident e la decisione della Direzione Gara... Finale difficile per il terzo pilota Trident, Fornaroli, in crisi con le coperture, che scivola fuori dalla zona punti, poi fora. Al penultimo giro testa coda di Smith. Safety Car. Di nuovo tutti compatti: sfuma il podio costruito da Minì. Ancora una volta la discrezionalità della Direzione Corsa condiziona il risultato di una gara che poteva anche concludersi in regime di Virtual Safety Car. Doppietta Trident e terzo posto per Beganovic (Prema): è un podio comunque tutto italiano. Ma Minì scivola malinconicamente solo all’ottavo posto, confermando le proprie qualità ma pagando caro un errore della squadra.