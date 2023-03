La Red Bull ha letteralmente dominato a Sakhir: prima fila, doppietta, sempre un pilota in testa e un distacco rifilato al terzo di ben 38''. Alonso conquista il podio con la quinta monoposto differente e attacca un record di longevità del grande Schumi. Ecco tutti i numeri e le statistiche del GP del Bahrain. Il Mondiale torna il 19 marzo in Arabia: tutto live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Per trovare un altro 1-2 ad inizio stagione con un vantaggio superiore a questo bisogna tornare al 1998, quando la McLaren a Melbourne doppiò tutto il campo partenti . Insomma, con un inizio così, la Red Bull può solo stupire, in positivo se continua con questo ritmo (hanno vinto 17 delle ultime 20 gare disputate…), o in negativo se getterà al vento questo vantaggio abissale.

Prima fila completa e doppietta in gara, restando, con un pilota o l’altro, sempre in testa. È un inizio di mondiale da spezzare le gambe agli avversari quello della Red Bul l, perché i dati qui sopra contrastano, ad esempio, con la prima dell’anno scorso, in cui la Ferrari sì fece doppietta, ma senza la prima fila completa. Non è un dettaglio da poco: gli ultimi a riuscirci erano stati quelli della Mercedes, nel 2019 , anno in cui il team tedesco ne vinse 15 su 21. C’è un altro dato che sottolinea il dominio di questa doppietta: il vantaggio che hanno rifilato al terzo, Alonso, staccato di 38”, perché un conto è fare doppietta, ed un altro è farlo con gli avversari distanti anni luce.

Alonso highlander della F1

Fernando risorge con la Aston Martin, mettendo a segno prestazioni che non si vedevano da tempo. In qualifica (5°) registra il suo miglior risultato in Bahrain degli ultimi 10 anni (3° con la Ferrari nel 2013), poi in gara festeggia il 50° GP della Aston Martin conquistando il suo 99° podio in carriera, il primo da Qatar 2021, un’attesa di 24 gare e 469 giorni. Non è ancora record assoluto per il divario temporale più grande tra primo e ultimo podio, detenuto da Michael Schumacher a 20 anni 3 mesi 2 giorni (Messico 1992 – Europa 2012), ma si avvicina moltissimo, alzando l’asticella a 19 anni 11 mesi e 10 giorni (il suo primo podio fu in Malesia nel 2003).

Per battere questo record, Alonso dovrà andare a podio a partire dal GP d’Austria in poi, un’ipotesi tutt’altro che remota, vista la forma della Aston Martin. La Aston Martin è il 5° team con il quale Fernando sale sul podio, dopo Renault, McLaren, Ferrari e Alpine. Anche in questo caso siamo in area da record: il valore di Alonso è pari a Rubens Barrichello e Riccardo Patrese, ad una distanza dal record assoluto. Stirling Moss e John Surtees sono riusciti infatti ad andare a podio con 6 team diversi nella loro carriera.