La notizia del divorzio tra la Scuderia di Maranello e David Sanchez, Head of Vehicle Concept, non è delle migliori considerando il peso del ruolo. A meno che la Ferrari non abbia già un'idea sul sostituto. L'addio è un qualcosa d'importante se si guarda agli sviluppi ma non è da considerare come una conseguenza di quanto accaduto in Bahrain nel primo GP

FERRARI, LE DIMISISONI DI SANCHEZ