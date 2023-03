Alcune novità per la SF-23 in Arabia Saudita, a cominciare dall'ala posteriore monopilone, ma con degli interventi anche sull'ala anteriore. Ne abbiamo individuate 4 in tutto e andiamo a scoprire tutti i dettagli dalla Sky Sport Tech Room con Matteo Bobbi

