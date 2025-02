Nella stessa giornata in cui è stata mostrata online, la nuova RB21 è scesa in pista per un filming day a Sakhir: primi chilometri con la monoposto 2025 sia per Verstappen che per Lawson. Dal 26 al 28 febbraio i test sulla stessa pistA del Bahrain: live su Sky, così come in diretta esclusiva potrete seguire tutti i GP della stagione 2025 su Sky e in streaming su NOW

LA NUOVA RED BULL - PROGRAMMA DEI TEST SU SKY