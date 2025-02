In Bahrain i collaudi pre campionato a poco più di due settimane dal primo GP in programma a Melborune. Che meteo troveranno piloti e team a Sakhir? Le ultime ore sono state caratterizzate dal vento, con la giornata di giovedì che si preannuncia nuvolosa. Dal 26 al 28 febbraio test live su Sky, così come in diretta esclusiva potrete seguire tutti i GP della stagione 2025 su Sky e in streaming su NOW

