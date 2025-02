La Red Bull ha svelato online la vettura 2025 prima del suo debutto in pista. Dopo aver mostrato la livrea durante l'evento di lancio della stagione a Londra scorsa settimana, la squadra di Milton Keynes ora ha condiviso le prime immagini della RB21 parlando di "evoluzione di una generazione Red Bull". Dal 26 al 28 febbraio live su Sky i test in Bahrain, così come in diretta esclusiva potrete seguire tutti i GP della stagione 2025 su Sky e in streaming su NOW

