Victor Martins si prende la pole position del GP d'Arabia Saudita in Formula 2. A Jeddah il francese della ART Grand Prix precede il birtannico Olivier Bearman e il compagno di squadra Theo Pourchaire. Venerdì sfortunato per Arthur Leclerc, che finisce a muro dopo una foratura portando alla conclusione anticipata della qualifica. Sabato la Sprint Race, tutto il weekend su Sky Sport F1 e in streaming su NOW