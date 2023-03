COSì AL VIA

In pole position a Jeddah c'è la Red Bull di Perez, davanti ad Alonso e Russell. Sainz è quarto, Leclerc scatterà 12° a causa della penalizzazione di 10 posizioni per aver sostituito la centralina. Sarà super sfida con Verstappen, solo 15° per un problema sulla sua Red Bull. Ecco la griglia di Jeddah. Domenica alle 18 la gara è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP ARABIA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE