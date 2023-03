Ci sono delle cose buone che la Ferrari riporta a Maranello da Jeddah: pit stop velocissimi e quindi la strategia ottima che ha consentito in un momento del GP di tenere entrambi i piloti davanti a Stroll. Però siamo di fronte a una situazione molto complicata, si dovrà capire se andare avanti con questo concetto di macchina o cambiare. Il Mondiale torna tra due settimane a Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP ARABIA: GLI HIGHLIGHTS