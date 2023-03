Ivan Capelli commenta il dominio Red Bull in Arabia: "C'è un gap preoccupante, anche perchè si è corso su due piste differenti. Si arriverà in Europa con più dati. La Red Bull ha dimostrato di avere due punte di diamante, con Perez che sembra essere il vero rivale di Verstappen". Il Mondiale torna tra due settimane a Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP ARABIA: GLI HIGHLIGHTS