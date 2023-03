Leclerc ammette candidamente che la Red Bull è di un altro pianeta, ma il destino lo accomuna nuovamente a Verstappen, che scatterà 15° per un problema alla sua RB19. Perez si gode la pole, Alonso sarà il suo primo rivale. Oggi alle 18 la gara è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

C'è la prima candida ammissione che fotografa come stanno le cose in questo momento: "La Red Bull è decisamente di un altro pianeta". Parole di Charles Leclerc, colui che nonostante tutto è riuscito a inventarsi un giro monstre dei suoi e portarsi a 155 millesimi dall'unica RB19 rimasta in Q3, ovvero quella di Checo Perez, che per il secondo anno consecutivo partirà quindi davanti a tutti a Jeddah. Il gap non sembra di quelli che ti fanno venire un muso lungo così, ma il monegasco sa che se ci fosse stato anche Verstappen a giocarsi la pole, alla fine avrebbe anche potuto essere più ampio. A deludere profondamente Leclerc non è tanto la penalità che dovrà scontare e che lo costringe a partire dalla dodicesima casella, quanto la consapevolezza che in questo momento la macchina per giocarsela alla pari con la Red Bull non c'è.

E non c'è per vari motivi, dalla comprensione all'affidabilità. Ma questo fine settimana il destino di Leclerc e Verstappen sembra almeno andare di pari passo. Anche il due volte Campione del Mondo è stato fermato da un problema alla sua monoposto, più precisamente è ceduto un semiasse, che ha azzoppato la sua corsa alla pole in Q2. Anche lui sarà costretto a rimontare dalla quindicesima casella ma con la certezza di avere un mezzo che può supportarlo in tutto e per tutto nella sua missione.