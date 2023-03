Charles Leclerc non nasconde la delusione dopo il 7° posto in Arabia Saudita: "Ho solo pensato a portare a casa dei punti, c'è tanto lavoro da fare se vogliamo arrivare a vincere. Dopo l'Australia abbiamo tre settimane per migliorarci. La Red Bull è più veloce in curva e in rettilineo". Il Mondiale torna tra due settimane a Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

