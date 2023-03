Frederic Vasseur commenta la domenica negativa della Ferrari: "Non è l'inizio che ci aspettavamo, non è accettabile questo gap con le gomme Hard. Da lunedì dobbiamo lavorare e spingere, non molliamo perchè il campionato dura altre 21 gare. Il problema è il passo gara". Il Mondiale torna tra due settimane a Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Non ci aspettavamo questo inizio, in gara non andiamo da nessuna parte"

"Non è quello che ci aspettavamo dopo due gare. Ci sono stati aspetti positivi, come l'inizio di Leclerc che è stato buono. Con le hard però non è accettabile avere questo gap, dobbiamo correggere questa situazione. Non posso immaginare una macchina che vada in prima fila in qualifica e poi in gara non vada da nessuna parte. Mantenere alto l'umore dei ragazzi è il mio lavoro, in F1 ci sono alti e bassi. Mancano 21 gare, dobbiamo lottare. Da lunedì spingeremo per recuperare, già a partire da Melbourne. Nel complesso la prestazione di Leclerc è buona, era in zona podio in Bahrain e sarebbe partito in prima fila. Ma non sappiamo perchè con le Hard facciamo fatica e dobbiamo capire il perché. Anche se noi abbiamo progredito, lo hanno fatto anche gli altri e magari lo hanno fatto meglio di noi. Bisogna spingere, il passo avanti c'è stato soprattutto in qualifica, ma il problema è il passo gara".