Trasferta lunghissima e attesissima quella in Australia, dove debutteranno la Formula 2 e la Formula 3, sul verde circuito dell'Albert Park, al centro della città di Melbourne, caratterizzato da 14 curve, da percorrersi in senso orario su una distanza di 5.303 metri a giro. Un layout tornato ad essere benevolo con i sorpassi...

E’ tutto vero, in barba alle scelte ‘risparmiose e austere’ di due stagioni or sono, le categorie propedeutiche tornate in calendario con la Formula 1 solcano gli Oceani, per approdare nel nuovo mondo. Trasferta lunghissima e attesissima quella in Australia, dove debutteranno la Formula 2 e la Formula 3, sul verde circuito dell’Albert Park, al centro della città di Melbourne, caratterizzato da 14 curve (9 a destra e 5 a sinistra), da percorrersi in senso orario su una distanza di 5.303 metri a giro.

Dallo scorso anno il layout della pista è nuovamente benevolo nei confronti dei sorpassi, pur trattandosi di un tracciato cittadino che sfrutta tanto strade pubbliche che parcheggi. Punto caldo dell’Albert Park rimane la prima curva, dalla sede stradale più ampia che in passato per ridurre l’effetto imbuto al via. Curva 3 è più larga ed è stata lo scorso anno riprofilata per agevolare le traiettorie anche in sorpasso.

La goffa piega a destra che in passato era la curva 6, oggi è più ampia e invita alle accelerazioni, come del resto anche in quel tratto fra curva 9 e 10 dove era un tempo la chicane, adesso diventato un punto molto veloce. Il rettilineo posteriore è diventato dal 2022 una zona DRS. Sorpassi possibili anche in curva 11 e in curva 13, dove è più difficile difendere la posizione. Quindi dimentichiamoci le traiettorie obbligate e le zone di frenata brevi e sconnesse.

Come detto, debutto australiano anche per la F3, che intanto guarda avanti e valuta il ritorno in pista anche a Macao magari nel prossimo novembre. Si riparte da Sakhir, dopo la delusione per l'ennesima 'libera interpretazione' dei commissari di corsa che ha privato il nostro Minì di un meritatissimo podio. Occhio ai protagonisti in cerca di conferme Bortoleto, Goethe, Boganovic e proprio Minì, in attesa del ritorno in Europa, con vista su Imola e sull'altra novità, Montecarlo.