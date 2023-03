GP AUSTRALIA

I piloti di Formula 1 all'Albert Park, dove lungo la 'Melbourne walk' hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi. Una passerella molto estrosa, a cominciare da un Bottas sempre più in 'modalità anni Settanta-Ottanta' con un look da vero tipo da spiaggia. Anche Verstappen lascia a bocca aperta! E per una volta non è Hamilton a sorprendere (forse). Tutto il fine settimana della F1 in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW MELBOURNE, LA CONFERENZA PILOTI IN STREAMING