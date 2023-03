La Formula 3 approda per la prima volta a Melbourne e i piloti fanno i conti con una pista complicata come quella dell'Albert Park: tra libere e qualifiche, sono tantissimi quelli che vanno contro le barriere e sulla ghiaia, fortunatamente senza conseguenze. Tra loro anche l'italiano Gabriele Minì, terzo nelle qualifiche. Tutto il fine settimana di Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE - MINI' 3°: "PISTA FANTASTICA"