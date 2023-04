LE SCELTE

Per il GP d’Australia scelto lo stesso tris di mescole del 2019. Per questo weekend scelte C2, C3 e C4. Dopo un paio d’anni di assenza dal calendario della Formula 1 dovuti alla pandemia, l’anno scorso Pirelli aveva optato per un salto di mescola, portando la più morbida C5 insieme alla C2 e C3. Il weekend di Melbourne è tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP AUSTRALIA, LA DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE