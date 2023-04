Debutto positivo in Australia per Gabriel Bortoleto e per il team Trident che, dopo aver conquistato la prima Feature Race della stagione in Bahrain, si sono confermati al vertice della categoria, ottenendo la prima storica pole position della F3 sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne. Al suo fianco, nella gara domenicale partirà in prima fila il ritrovato Gregoire Saucy (ART). Subito dietro, una seconda fila tutta italiana, composta dal palermitano Minì (Hitech) e dal piacentino Fornaroli (ancora su Trident). Come da regolamento, tuttavìa, il via della Gara Sprint avviene rovesciando in griglia i migliori dodici risultati cronometrici delle qualifiche. Pertanto i più veloci si accomodano fra quinta e sesta fila e davanti si schierano Sebastian Montoya (Hitech) e Oliver Goethe (sulla terza Trident).