Nessuna sanzione per Gasly dopo l'investigazione a seguito dell'incidente in curva 2 con il compagno di squadra Ocon nel finale del GP d'Australia. Scampato pericolo per l'ex AlphaTauri che rischiava di saltare la prossima gara a Baku con i 10 punti di penalità già accumulati sulla patente FIA. Il Mondiale torna il 30 aprile in Azerbaigian: diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

