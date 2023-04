Sembra una mostruosità, visto che lascia l'Australia senza punti, ma la Ferrari vista a Melbourne è stata la miglior di questo 2023. Al netto del ritiro di Leclerc e della penalità, Sainz è stato protagonista di un'ottima gara in rimonta. Tra bandiere rosse e safety-car, è da analizzare la gestione nel finale da parte dei commissari: serve maggiore chiarezza, contando anche i precedenti. Guarda il video. Il Mondiale torna il 30 aprile a Baku: diretta Sky e in streaming su NOW

CRONACA E HIGHLIGHTS DEL GP AUSTRALIA