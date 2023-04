Gabriele Minì conquista il suo primo podio in carriera in Formula 3, chiudendo al 3° posto la Feature Race del GP d'Australia. Vince il brasiliano Bortoleto davanti a Saucy, allungando anche in classifica. Quarta piazza per Fornaroli

Sul circuito australiano dell'Albert Park la Formula 3 completa il proprio programma con la Feature Race, aumentando di tre giri -rispetto alla gara Sprint di ieri- la distanza complessiva da percorrere, rispettando in griglia di partenza l'ordine cronometrico delle qualifiche di venerdì. Scatta dalla prima fila il leader del campionato, il brasiliano della Trident Gabriel Bortoleto, affiancato dallo svizzero Saucy (ART). Alle loro spalle una seconda fila tutta italiana, composta dal palermitano Minì (Hitech) e dal piacentino Fornaroli (Trident).

Solo in quarta fila il detronizzato vincitore di ieri sulla distanza corta, l'argentino Colapinto, squalificato dopo la corsa assieme all'intero team MP (provvedimento dunque esteso anche alle altre due vetture di Boya ed Edgar) per aver corso con tre monoposto risultate ai controlli fuori dai limiti imposti dal regolamento in merito ai parametri geometrici. Un provvedimento che ha pertanto modificato anche l'ordine di arrivo della Sprint Race, la cui vittoria è stata a posteriori assegnata a Zak O'Sullivan (Prema), salito sul podio assieme a Montoya (Hitech) e Aron (Prema).

Ottimo il via di Bortoleto e Minì, che dà la sensazione di poter attaccare subito Saucy per la seconda posizione, decidendo poi di non forzare. A metà del primo giro fora Montoya, che fa a sportellate con Mansell, poche curve più avanti vanno a muro Colapinto e Boya, con dinamiche differenti e in diverse fasi della corsa. Il primo a seguito di una foratura in contatto con Browning, il secondo stretto in duello frsa Tsolov e Mansell. Safety Car. Si ferma anche Frederick che, in regime di Safety Car, blocca tardi e tampona Tsolov. Green flag al sesto giro. Bortoleto leader, i due italiani alle spalle del secondo, Saucy. Nel corso dell'ottavo giro si gira Wisnicki. Che si ritira. Anche Tsolov e Faria si agganciano e compromettono la propria corsa. Gran recupero di Marti (Campos), che dall'ultima posizione, in dieci giri, è già dodicesimo.

Dodicesima tornata: Villagomez sperona Cohen. Ancora Safety Car e tutto da rifare per Bortoleto. Green flag al sedicesimo giro. Goethe cambia la gomma anteriore destra, Marti a cinque giri dal termine sale al decimo posto, in zona punti. Tutti molto vicini i piloti alle spalle dei battistrada, Bortoleto e Saucy. Nel primo settore, nel corso dell'ultimo giro, Bedrin va in testa coda. Davanti sbaglia Collet, nel contatto con Beganovic fora la posteriore destra e perde cinque posizioni.

Vince Bortoleto, davanti a Saucy e ai due italiani Minì e Fornaroli. Il brasiliano del programma giovani gestito da Fernando Alonso è ora sempre più leader del campionato, due vittorie in due feature races e vantaggio in classifica che cresce su Saucy (+20).