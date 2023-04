Incontro molto speciale a Monte-Carlo, dove è in corso il prestigioso torneo ATP, tra il campione Novak Djokovic e chi campione punta a diventarlo in F1: il pilota della Mercedes George Russell. "Una grande giornata trascorsa a vederlo giocare. Grazie per avermi dedicato del tempo". E si scattano una foto. Il Mondiale torna il 30 aprile con la gara a Baku: diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW