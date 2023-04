Riportare la Formula 1 in Africa. È questo l'obiettivo del Circus che non svolge una gara nel continente africano dal 1993, quando si corse l'ultimo GP del Sudafrica sul circuito di Kyalami, vinto da Alain Prost davanti a Senna e Blundell. La conferma che la Formula 1 stia lavorando per un GP in Africa (desiderio tra l'altro espresso anche da Lewis Hamilton) è arrivata attraverso le parole di Stefano Domenicali a Sky Sports: "L'Africa è un continente su cui stiamo lavorando molto duramente - ha detto il presidente della F1 - come ho sempre detto bisogna trovare i partner giusti e il giusto piano a medio termine. Vogliamo evitare di andare lì un anno e poi dimenticarcene. Stiamo lavorando, cercando di trovare la soluzione migliore per lo sport e per il continente africano".