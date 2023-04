Tappa a Torino per Pierre Gasly. Prima della partenza per l'Azerbaijan in vista del GP di Baku, il pilota dell'Alpine ha seguito dal vivo alla sfida tra Juventus e Napoli. Ospite del club bianconero, Gasly ha ricevuto in dono una maglia personalizzata con il suo nome e il numero 7. Poi l'incontro con il connazionale Adrien Rabiot che ha autografato la maglia con una dedica: "Per il mio amico Pierre"