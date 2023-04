Max Verstappen si attende un weekend non proprio agevole a Baku: "La sosta mi ha ricaricato fisicamente, ora sto bene. Il nuovo format lascia incognite, mi aspetto un weekend caotico. Avere una qualifica in più è un rischio. Ritiro nel 2028? Se continuano ad ampliare il calendario, c'è il rischio che non ne valga più la pena...". ll weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

"Sosta utile fisicamente, una qualifica in più è un rischio"

“La sosta per me è stata utile, non mi sentivo bene in Australia e questo influiva sulle mie prestazioni. In queste tre settimane sono tornato al 100% e ora mi sento carico. In Azerbaijan potrò dare tutto, speriamo di continuare a vincere. Credo che questo tracciato possa essere buono per noi, anche se il nuovo format del weekend ci lascia incognite. Ci sarà la sprint con le sue qualifiche, ma soprattutto avremo una sola sessione di libere e questo renderà tutto più complesso. Il fine settimana sarà un po' più caotico. Una qualifica in più come quella comporta un rischio. I rischi che vuoi correre rimangono gli stessi perché non vuoi danneggiare la tua auto. Ciò può anche avere conseguenze per un ulteriore sviluppo più avanti nella stagione".