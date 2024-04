Sainz e il post Ferrari: "Devo aspettare, magari ci sarà di meglio in arrivo"

Il presente è in rosso, ma il futuro è ancora tutto da scrivere. Le strade di Carlos Sainz e della Ferrari si separeranno al termine della stagione , dopo 3 anni nei quali lo spagnolo ha conquistato l'affetto dei tifosi dimostrandosi un pilota costante e affidabile. " Provo sentimenti contrastanti ", ha dichiarato Sainz a Sportweek, "adesso inizia a vedersi la crescita del progetto, la monoposto è migliore e mi fido nel guidarla. Mi fa sentire felice per quest'anno, ma triste perchè non continueremo il viaggio insieme . Però è la vita. Non è stata una mia decisione, ma magari ci sarà di meglio in arrivo".

La prima pole position, la prima vittoria e tanti altri momenti da ricordare come i successi a Singapore nel 2023 e a Mellbourne quest'anno. La Ferrari ha dato tanto a Sainz e lo spagnolo conserverà un bel ricordo della sua esperienza a Maranello: " Mi ha fatto conoscere la passione che può avere la gente per una scuderia, un calore così non lo senti in altre squadre . Umanamente questo ti tocca....".

"Sorrido pensando al futuro..."

"Ad ogni stagione che passa mi sento un pilota migliore. Ho sempre desiderato essere un nome buono per occupare i sedili più importanti in Formula 1 e francamente spero che vada così per tanti anni ancora". Sainz dovrà decidere dove correre in futuro, tenendo conto dei cambi regolamentari del 2026 che potrebbero cambiare i rapporti di forza tra le squadre. Lo spagnolo però non ha fretta e non è preoccupato da cosa lo aspetta: "Sorrido pensando al futuro anche se cosa succederà non dipende unicamente da me. Tutte le opzioni sono aperte, ma serve tempo e non inciderà nel modo in cui corro".