Charles Leclerc conquista la prima pole position della sua stagione, la 19^ della carriera, la terza consecutiva a Baku. In prima fila Max Verstappen, subito dietro è ancora Red Bull-Ferrari con Perez e Sainz. Domenica alle 13 il GP di Azerbaijan in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP BAKU: HIGHLIGHTS QUALIFICHE