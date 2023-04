A Baku la Red Bull ha il favore del pronostico, non si cancella quanto fatto finora. Ma la Ferrari ha fatto un bel balzo avanti. Checo aggressivo nella Sprint e si gioca tante chance per restare in corsa in questo Mondiale. Domenica alle 13 il GP di Azerbaijan in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

BAKU: HIGHLIGHTS SPRINT