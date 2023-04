Nel sabato di Baku è arrivato l'annuncio ufficiale: l'Azerbaijan rinnova il suo accordo con la F1 e sarà presente nel calendario del Mondiale almeno fino al 2026. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

NUOVA APP LIVE DI F1 - LA SPRINT DI BAKU LIVE