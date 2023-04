Charles Leclerc chiude al 2° posto la Sprint di Baku, ma non riesce a sorridere per il primo 'podio' della stagione: "Abbiamo fatto progressi, ma non è sufficiente. C'è troppo degrado, possiamo solo massimizzare il risultato. Non si poteva fare di più. C'era pure un gatto davanti alla Safety...". Domenica alle 13 il GP di Azerbaijan in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Questa Ferrari ha fatto progressi, tanti rumors intorno al team"

"Ho avuto tanto degrado, troppo, c'è qualcosa che dobbiamo trovare per questo problema. Ho fatto di tutto per stare con Perez, ho spinto fino alla fine ma non si poteva fare di più. Abbiamo fatto uno step in avanti, ma non è abbastanza. La macchina è molto aggressiva sulle gomme, dobbiamo lavorare su questo aspetto. Non c'era margine, in gara farò lo stesso cercando di non sbagliare e massimizzare il risultato. Se sarà vittoria sarà bene, ma anche un podio andrà bene. 'Cut' via radio? Non era un taglio al motore, c'era un gatto davanti alla safety car che mi ha fatto rallentare...".