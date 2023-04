gp azerbaijan

Leclerc conquista il primo posto non solo nella griglia del GP di Baku, ma anche in nella gara Sprint. Con la Ferrari in prima fila c'è una Red Bull, ma è quella di Perez. Poi Verstappen e Russell. Quinto Sainz. Due novità prima del via della gara alle 15.30: l'Alpine di Ocon scatterà dalla pit-lane, la Williams di Sargeant out dopo l'incidente nella qualifica Shootout. Tutto il weekend Azerbaijan LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW F1 A BAKU, LA SPRINT LIVE