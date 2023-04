Leclerc conquista il primo posto non solo nella griglia del GP di Baku, ma anche in nella gara Sprint. Con la Ferrari in prima fila c'è una Red Bull, ma è quella di Perez. Poi Verstappen e Russell. Quinto Sainz. Il via alle 15.30. Tutto il weekend Azerbaijan LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

F1 A BAKU, LA SPRINT LIVE