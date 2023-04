Quello che è emerso da Baku è un comportamento diverso della SF-23 quando la monoposto ha meno carburante e quando invece ne ha tanto. Se analizziamo il passo della gara in Azerbaijan, c'è stato un distacco medio di 6 decimi da Red Bull che è sceso, a serbatoi vuoti, a 0.2-0.3 Il Mondiale torna la prossima settimana a Miami: in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP BAKU, HIGHLIGHTS