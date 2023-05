Perez ha dominato il weekend di Baku contro un umano Verstappen: i due piloti della Red Bull, separati ora da soli 6 punti in classifica, sono molto vicini nel Mondiale. La Ferrari esce con la certezza di aver fatto progressi, Leclerc con il primo podio vive un weekend senza sbavature. E da venerdì tutti a Miami: in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Dopo lunghe settimane di pausa la ripresa è senza respiro, un po’ come la pista che tutto il Circus sta salutando per trasferirsi in massa a Miami dopo si torna già in azione questo fine settimana. Chi sbarca da trionfatore in quella che è un po’ la capitale dell’America latina è sicuramente Checo Perez. Il messicano a Baku ha avuto un weekend da dominatore assoluto considerando che ha vinto sia la Sprint, ma soprattutto la gara domenicale senza essere impensierito da un umano Verstappen. Ora la classifica si è davvero accorciata tanto da esserci soli 6 punti tra i due torelli Red Bull, e quest’anno Perez non sembra molto intenzionato a rendere la vita facile al suo compagno di squadra. Miami per lui sarà un buon terreno di caccia, e il tifo latino-americano si farà sicuramente sentire.

Con una Red Bull che non poteva ovviamente aver perso il suo vantaggio dopo tre settimane senza gare, anche il primo podio Ferrari di questo 2023 acquisisce il suo valore. La strada da fare per tornare a competere con la squadra austriaca è ancora tanto lunga, parola di Charles Leclerc, ma il monegasco si porta almeno con lui la consapevolezza di aver fatto un weekend senza sbavature e anche la certezza che questa SF23 sta progredendo. Essere tornato in pole per ben due volte in due giorni ma soprattutto sul podio dopo cinque mesi aiuta il morale. Il resto dovranno farlo gli aggiornamenti previsti per la Rossa nei prossimi appuntamenti. Sulla pista costruita intorno al Dolphin Stadium a Miami è importante il bilancio sull’anteriore e serve buon carico. Dietro a Red Bull la lotta tra Ferrari, Aston e Mercedes si prevede serrata, come a Baku. Saranno dettagli e bravura a fare la differenza.