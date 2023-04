Frederic Vasseur commenta il GP di Baku della Ferrari: "Abbiamo dimostrato di aver fatto progressi, massimizzando il pacchetto a disposizione. Leclerc ha fatto un ottimo weekend. Le voci sul suo futuro? Resta in Ferrari, vuole vincere qui il Mondiale". Il Mondiale torna la prossima settimana a Miami: in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

" E' importante aver fatto un passo in avanti con due pol position e il podio. Abbiamo fatto un passo in avanti, ma a Miami sarà un'altra storia. Tutti porteranno aggiornamenti, la prestazione deriva dal fatto che abbiamo utilizzato bene il pacchetto che abbiamo . Rispetto a Gedda siamo migliorati, sono soddisfatto di quanto fatto. Red Bull non gestisce mai, noi invece all'inizio abbiamo gestito perché volevamo fare solo uno stint. Noi nel finale avevamo un passo uguale a loro , c'è ancora differenza ma si è assottigliata".

"Su Leclerc tanti gossip, ha fatto un weekend perfetto"

"Leclerc è un pilota della Ferrari, la ama e vuole diventare campione qui. Siamo all'inizio della stagione, ci saranno tanti gossip ma non è un argomento in discussione. Ha fatto un weekend perfetto, sia nelle qualifiche che in gara. Sainz ha faticato in questo weekend, fin dal venerdì. Ha dovuto inseguire e ha perso fiducia. Qui è come a Monaco, è dura guidare senza fiducia. Inoltre questo format non ti consente di avere tempo. Io sono soddisfatto del suo 5° posto".