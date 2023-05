La F1 torna subito in pista: domenica il GP Miami

Non c'è un attimo di respiro in Formula 1: il Mondiale fa tappa a Miami, quinto appuntamento del Mondiale. Si parte giovedì con la conferenza stampa, il GP domenica alle ore 21.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. E nel weekend spazio anche a Superbike, Formula E e Porsche Carrera Cup

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con Formula 1 e Superbike, oltre ai campionati di Formula E e Porsche Carrera Cup Italia. Si parte con il Gran Premio di Miami di Formula 1, da giovedì 4 a domenica 7 maggio su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì si entra subito nel vivo con la conferenza stampa dei piloti, alle 21. Domenica la gara sarà in esclusiva live in prima serata dalle 21.30, differita dalle 23 in chiaro su TV8. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi.