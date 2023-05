Toto Wolff sale in cattedra ad Harvard per spiegare agli studenti come lavorare nell'eccellenza e sotto pressione. Il caso del team principal della Mercedes (15 titoli mondiali in dieci anni) è stato oggetto di uno studio e di un saggio dedicato, mentre dal 2024 Toto terrà un corso dedicato agli studenti del primo e secondo anno nella prestigiosa università americana

Lo studio e il saggio di Harvard su Toto Wolff

Quella tra Wolff e Harvard è una collaborazione nata nel 2021, quando la professoressa Anita Elberse ha frequentato il backstage del team per capire le dinamiche lavorative in un team d'eccellenza di Formula 1, capace di vincere 15 titoli tra Costruttori e Piloti in appena dieci anni. Il risultato è uno studio della Harvard Business School dal titolo "Toto Wolff e il Mercedes Formula One Team" e di un saggio intitolato "Number One in Formula One", suddiviso in sei lezioni, in cui Wolff traccia linee guida per i manager del futuro. Nel 2024 Wolff salirà in cattedra a tutti gli effetti per il corso "Mercedes F1: Leading a High-Performance Team" dedicato agli studenti Mba del primo e del secondo anno.