Le RB19 a Miami con una livrea molto particolare: è stata disegnata da una fan proprio in occasione della gara in Florida di questo weekend e scelta tra i modelli prpoposti da diversi tifosi. Ecco tutti i dettagli. La tre giorni in pista è come sempre in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

IL VIDEO - MIAMI, MA GUARDA DOVE HANNO MESSO IL PADDOCK!