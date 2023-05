L'attività in pista sta per cominciare, ma sono stati giorni intensi (di divertimento) per i piloti che sono stati impegnati in tante attività di avvicinamento al weekend di gara. Dal football al baseball e anche un po' di realx sotto il sole della Florida. Il weekend del GP di Miami è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

