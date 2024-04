La Ferrari ha presentato il kit speciale che utilizzerà nel prossimo GP di Miami, in programma dal 3 al 5 maggio. Charles Leclerc e Carlos Sainz scenderanno in pista infatti con una tuta color azzurro La Plata e azzurro Dino, un pezzo davvero unico. Nel video la presentazione del nuovo kit dei piloti della Ferrari. Il weekend di Miami, dal 3 al 5 maggio, è tutto live su Sky e streaming su NOW

FOTO: LA FERRARI SI TINGE DI AZZURRO A MIAMI