I colori e lo stile di Miami dominano il design dei caschi scelti dai piloti per il weekend di gara negli Usa. Molto "speciale" quello dello statunitense Logan Sargeant, al suo primo GP tra i "grandi" da correre in casa. E come sempre la fantasia non è mancata: c'è anche chi ha in testa una pallina da golf! Tutto il weekend in Florida è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

